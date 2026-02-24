El Port de Tarragona modernitza l'accés de Llevant per agilitar el trànsit

TARRAGONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha iniciat un pla d'actuacions tècniques per renovar i millorar els equips de control d'accés a la zona de Llevant, amb l'objectiu d'aconseguir més velocitat i garantir una vida més útil dels equipaments, explica aquest dimarts en un comunicat.
En concret, les obres de millora començaran aquest dimecres, i finalitzaran un dia després per minimitzar l'impacte de l'operativa en la logística diària, que a més es complementarà amb l'habilitació de l'accés de Reus com a via alternativa.
Les previsions del port passen per replicar aquesta modernització també en la resta dels accessos al recinte, amb l'objectiu de mantenir les infraestructures plenament actualitzades.
L'Eix Transversal és actualment l'artèria principal del Port de Tarragona, amb un 84% del flux total, o 2.059.005 unitats, mentre que els accessos de Llevant i de Reus canalitzen el 16% restant, 394.578 vehicles.
En total, el Port de Tarragona va registrar el 2025 un moviment de 2.453.583 vehicles, un 2,1% més que l'any anterior.