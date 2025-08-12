Port de Tarragona modernitza els equips de control fronterer d'entrada i sortida de persones

TARRAGONA 12 ago. (EUROPA PRESS) -
Port de Tarragona ha licitat l'adquisició d'equips automatitzats per al control fronterer d'entrada i sortida de persones de tercers països, una operació alineada amb els requisits europeus per al control de persones de tercers països que creuin les fronteres de la Unió Europea.
Amb la compra d'aquest equipament, l'Autoritat Portuària de Tarragona implementarà en les seves instal·lacions tant el Sistema Europeu d'Entrades i Sortides (EES) com el Sistema Europeu d'Informació i Autorització de Viatges (ETIAS), que començarà a desplegar-se aquesta tardor, informa l'entitat portuària en un comunicat aquest dimarts.
El subministrament, instal·lació i manteniment dels equips suposarà una inversió de més de 377.000 euros, una operació cofinançada per la Unió Europea mitjançant l'Instrument per a la Gestió de Fronteres i Visats (IGFV).
El desplegament de l'EES està obligant a tots els Estats membre de la Unió Europea a implementar sistemes automatitzats de control per a persones de tercers països que creuin les fronteres de la Unió.
La terminal de creuers de Port de Tarragona, com a frontera exterior pels cruceristas, es veu obligada a adoptar també aquests nous equipaments, que al seu torn modernitzaran la vigilància i registre d'entrades i sortides de persones.