El Port de Tarragona és el millor en logística de vehicles, segons un rànquing d'Anfac

TARRAGONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona és el millor port de l'Estat per dur a terme operatives logístices de càrrega i descàrrega de vehicles nous, segons un rànquing de l'Associació Nacional de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac).
En un comunicat d'aquest dijous, el Port de Tarragona ha recordat que és el segon any consecutiu que aconsegueix encapçalar el rànquing, revalidant així el seu "lideratge" en el sector.
Segons l'informe, les empreses automobilístiques que operen a Tarragona han valorat amb un 4,5 sobre 5 els serveis que ofereix el port.
Així mateix, el de Tarragona ha estat l'únic port del conjunt d'Espanya que ha aconseguit una valoració satisfactòria de més de 4 punts sobre 5 en les principals categories del rànquing.
Una altra conclusió de l'estudi és que les empreses valoren la intermodalitat entre el vaixell i el tren, en què el port ha millorat la seva puntuació, després de passar de 4,6 a 5.