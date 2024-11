El Port de Tarragona i l'Ajuntament activen 5 grups de treball per col·laborar en "temes estratègics"

TARRAGONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona i l'Ajuntament de la ciutat han activat aquest dimecres 5 grups de treball per col·laborar en "temes estratègics" de la ciutat: transició ecològica, biodiversitat, urbanisme, infraestructures i port-ciutat.

La Taula de Treball de les dues institucions, presidida per l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i el president del Port, Santiago Castellà, s'ha constituït aquest dimecres al consistori per engegar els instruments necessaris per cooperar en l'anàlisi, la planificació i la resolució dels temes que afecten les dues institucions, informa la infraestructura portuària en un comunicat.

La sessió ha permès que les institucions posessin sobre la taula un total de 21 temes, que s'han distribuït en 5 grups de treball "que seran els encarregats d'abordar-los de manera conjunta des d'un punt de vista tècnic per arribar a solucions de consens que permetin millorar el progrés, el benestar i la qualitat de vida dels tarragonins".

SIMBIOSI

"Tarragona i el Port són una simbiosi única. Hem de treballar de manera conjunta i això és el que hem acordat en la constitució de la Taula de Treball", ha dit l'alcalde.

Per la seva banda, Castellà ha remarcat que "era absolutament necessari mantenir una relació de treball conjunta basada en les solucions tècniques que existeixen perquè tots els temes es resolguin com més aviat millor".

Entre els assumptes que s'han tractat figura la Vall de l'Hidrogen, la remodelació de l'entorn del Port que ja s'ha començat a executar o la proliferació de coloms.