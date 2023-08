El Port de Tarragona instal·larà una càmera de seguretat per ampliar el camp de visió del recinte

TARRAGONA, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha licitat la compra d'una càmera de seguretat d'"última generació" que instal·larà al moll de Cantàbria, a prop de la bocana, per ampliar el camp de visió dins del recinte i tenir millor visió nocturna.

En un comunicat d'aquest dijous, l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha explicat que la càmera costarà uns 48.000 euros i servirà per "millorar més la seguretat en les seves instal·lacions" assegurant per videovigilancia les zones en les quals es desenvolupen operacions portuàries.

La nova càmera incorpora un zoom avançat per apropar-se a zones allunyades amb claredat, detecció de moviment intel·ligent per identificar moviments no esperats i visió nocturna, que segons el port permetrà poder tenir "seguretat 24/7".