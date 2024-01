El Port de Tarragona instal·la una plataforma de sauló per a la gavina corsa

TARRAGONA, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha instal·lat una plataforma de sauló per garantir espais idonis per a la reproducció de la gavina corsa, ha informat aquest dijous.

Es tracta d'una mesura de compensació ambiental per "continuar garantint" espais per a aquestes aus i que no interfereixi en l'activitat portuària, i el pressupost ha estat de 26.000 euros.

La plataforma està situada en una franja de terreny entre l'escullera i el tancament perimetral i compta amb una amplada de dos metres i una longitud de 210 metres.

Per crear-la, es va desbrossar i netejar la zona, i s'ha col·locat un tancament metàl·lic per impedir l'accés als depredadors.

El 2023, el Port de Tarragona va comptabilitzar 651 nius nous d'aquestes aus, un 48,7% més que el 2022.