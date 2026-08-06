El Port de Tarragona inicia els treballs per electrificar el moll de Balears

TARRAGONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha iniciat els treballs per electrificar el moll de Balears i ha obert licitacions per al desplegament del sistema onshore power supply (OPS), informa en un comunicat aquest dijous.
Està previst que l'electrificació d'aquest moll suposi una inversió de 22 milions d'euros, dels quals 6,6 milions seran finançats per la Unió Europea.
Actualment, s'està construint un centre de distribució i control de l'electricitat, i durant agost s'iniciaran els treballs per instal·lar una estació transformadora situada a la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL).
A més, està licitant tres grans actuacions que preveuen desplegar 6,5 quilòmetres de xarxa elèctrica terrestre i 640 metres de xarxa elèctrica submarina a través de la perforació d'un túnel que ha d'unir els molls d'Andalusia i Catalunya.
El Port ha explicat que el sistema OPS permetrà que els creuers es connectin a la xarxa elèctrica quan estiguin atracats en l'enclavament i apagar els motors auxiliars.