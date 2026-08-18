El Port de Tarragona incrementa un 6,3% interanual el tràfic acumulat fins a juliol

TARRAGONA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha registrat un tràfic marítim acumulat de 17,57 milions de tones fins a juliol, un 6,3% més que en el període anterior, mentre que únicament en el setè mes de l'any el port ha mogut 2,45 milions de tones, un 5,3% més.
L'organisme ha atribuït l'alça del tràfic acumulat al llarg de l'exercici al bon comportament dels productes sòlids a lloure (+11,9%) i líquids a doll (+5,5%), ha explicat en un comunicat aquest dimarts.
En total, entre gener i juliol d'aquest any, el Port de Tarragona ha mogut 4,95 milions de tones de sòlids a lloure, destacant els 3,22 milions de cereals, pinsos i farines, o els productes energètics i siderometal·lúrgics.
Els líquids a doll es mantenen com el principal grup de mercaderies del port, amb més d'11,5 milions de tones en l'acumulat anual: el petroli es manté estable en 5,19 milions de tones, altres productes petrolífers augmenten fins a gairebé 4 milions (+12,8%) i els productes químics creixen fins als 2,33 milions (+4,7%).
El moviment de vehicles al juliol ha augmentat un 61,3% respecte a l'any anterior, fins a les 18.737 unitats, mentre que l'activitat creuerística també ha augmentat, amb 18.763 passatgers al juliol i 34 escales en tot l'any.