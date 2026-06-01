El Port de Tarragona incorpora una nova grua per a mercaderies

TARRAGONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha incorporat una nova grua per manipular mercaderies que permetrà treballar de manera més eficient en l'operativa de tràfics estratègics, informa aquest dilluns en un comunicat.
L'ha adquirit l'empresa estibadora Euroports Ibérica, que l'ha posat al moll Catalunya, i és del model Konecranes Gottwald Esp.8B.
La màquina treballarà de manera itinerant a diferents punts de l'enclavament, especialment en la càrrega i descàrrega de mineral de ferro als molls Navarra i Catalunya, i en operacions de Project Cargo al moll Aragó.
El Port de Tarragona ha destacat la mobilitat de la grua, que té 8 eixos i 32 rodes que permeten un radi de gir de 15,8 metres.
La cabina està dissenyada per oferir una visibilitat òptima i té sistemes de monitoratge mitjançant càmeres, aire condicionat i detecció de fum.