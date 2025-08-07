El Port de Tarragona incorpora una llanxa per millorar la seguretat de les seves operacions

TARRAGONA 7 ago. (EUROPA PRESS) -
La Corporació de Pràctics de Tarragona, encarregada del servei de practicatge de Port de Tarragona, ha incorporat una nova llanxa a la seva flota, batejada com Rigel, que destaca per tenir motors "més eficients" i per la seva fiabilitat en la navegació.
La nova embarcació, de 12,5 metres d'eslora i construïda per l'empresa Astilleros Nasai, substituirà una altra de 1996, de nom Canopus, i la seva adquisició ha suposat una inversió privada de 600.000 euros, informa l'entitat portuària en un comunicat aquest dijous.
El president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago Castellà, ha assegurat després de visitar les instal·lacions de la Corporació de Pràctics que la nova llanxa aporta al port "eficiència, solvència i seguretat en les operatives".
Per la seva banda, el president de la Corporació de Pràctics de Tarragona, Jesús Lijó, ha dit: "Sempre ens hem caracteritzat per estar a l'avantguarda d'entre els ports espanyols i ara, amb aquesta llanxa Rigel, no només reformem aquest compromís, sinó que avancem en la protecció mediambiental".
El vaixell, que pot portar fins a sis persones de tripulació, disposa d'un sistema d'estabilització, aire condicionat i un sistema de recuperació de persones, a més de comptar amb equips de navegació "punters", com un sistema d'identificació automàtica, sonda o tres ràdios marines de molt alta freqüència