El Port de Tarragona incorpora dues embarcacions a la flota d'amarratge

TARRAGONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha incorporat dues embarcacions més a la flota d'amarratge, i han estat adquirides per l'empresa concessionària d'aquest servei, Boteros Amarradores de Tarragona, durant el procés de modernització i reforç de la flota, informa el port en un comunicat aquest dilluns.
Les embarcacions 'Algars' i 'Capçanes', que han suposat una inversió d'1,3 milions d'euros, són la tercera i quarta unitat del pla de renovació de la flota iniciat el 2023, que acabarà el 2027 amb la incorporació d'una cinquena unitat.
Malgrat ser una inversió privada, les dues incorporacions tindran un impacte directe en l'eficiència del port, ha explicat la infraestructura, i facilitarà l'atracament segur de grans vaixells i una resposta àgil per part de la companyia fins i tot en espais reduïts i zones de difícil accés.