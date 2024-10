El Port de Tarragona incorpora un dron amb connexió a temps real en un simulacre en un creuer

TARRAGONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha desenvolupat aquest dissabte al matí un simulacre d'emergència en un creuer en el qual per primera vegada ha inclòs un dron amb connexió en temps real per ajudar en la coordinació de més de 10 equips d'emergència, ha informat en un comunicat.

L'exercici, a més de posar a prova la capacitat de reacció i de gestió dels equips d'emergència, ha servit per provar el sistema de retransmissió d'imatge en directe per coordinar el dispositiu des de l'aire.

El simulacre ha estat impulsat per l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT), en col·laboració amb la Capitania Marítima, Salvament Marítim, Bombers de la Generalitat de Catalunya, Policia Portuària, Bombers del Parc Químic, Guàrdia Civil, la terminal de Tarragona Cruise Port i la tripulació del creuer MSC Fantasia.

IMATGES EN DIRECTE DE L'EMERGÈNCIA

El dron que s'ha utilitzat en el simulacre serveix per enviar imatges en temps real a la sala d'emergències, situada en la cinquena planta de la Seu Institucional del Port de Tarragona, on es reuneixen els comandaments dels diferents equips d'emergències involucrats en el dispositiu.

L'ús de drons per enviar imatges en directe durant una emergència és crucial perquè permet als equips de resposta obtenir una visió immediata i detallada de la situació des de perspectives inaccessibles o perilloses, la qual cosa millora la presa de decisions perque permet avaluar riscos, coordinar millor els recursos i ajustar estratègies de manera precisa.

UNA ALERTA D'INCENDI EN UNA COBERTA

El simulacre s'ha iniciat poc abans de les 10 hores d'aquest dissabte en el Moll de Balears, on hi havia dos creuers atracats, i ha consistit en un exercici on se simulava el cas d'un incendi en la coberta d'un creuer.

El desenvolupament de l'exercici s'ha fet amb èxit ja que tots els equips que han intervingut han complert amb les seves funcions dintre del termini i en la forma escaient.

L'Autoritat Portuària de Tarragona fa periòdicament exercicis i simulacres per mantenir i millorar els plans i protocols d'actuació enfront d'emergències, i estar preparats davant de qualsevol eventualitat que es pugui presentar en el domini públic portuari.