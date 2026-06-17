El Port de Tarragona impulsa un nou PortAutors de foment dels talents musicals emergents

TARRAGONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona impulsa aquest 2026 una nova mostra PortAutors, que pretén fomentar els talents musicals emergents i la publicació de les bases del concurs s'oficialitzarà en les pròximes setmanes, explica en un comunicat aquest dimecres.
Amb motiu del retorn de la mostra, aquest mateix dimecres el guanyador del Premi Port Tarragona 2022 per a l'enregistrament d'un videoclip, Gabriel Kazz, ha publicat el vídeo musical de la cançó 'Indecision', que ha estat gravat dins el recinte portuari.
La mostra va néixer el 2018 per afavorir el descobriment de nou talent musical, "especialment del territori", i dotar les persones i grups participants d'eines per promocionar el seu treball musical; i el Teatret del Serrallo és l'equipament cultural encarregat de l'organització.