El Port de Tarragona impulsa una desena d'activitats en la inauguració del parc del Port

TARRAGONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha preparat una desena d'activitats culturals i d'entreteniment per celebrar l'obertura del parc del Port, l'espai situat a l'entorn de les seus de la infraestructura convertit en una zona de baixes emissions i mobilitat sostenible, informa aquest dimecres en un comunicat.
La inauguració serà dissabte vinent a partir de les 10.00 hores, en un acte que també comptarà amb les intervencions del president del Port de Tarragona, Santiago J. Castellà; l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i la responsable del projecte i arquitecta Teresa Jacas.
El projecte ha suposat una inversió de 3,25 milions d'euros, i ha permès passar de 7.000 metres quadrats de superfície verda als 11.500 metres actuals, gràcies a actuacions com la plantació d'arbres i vegetació, amb l'objectiu d'esdevenir un refugi climàtic per a la ciutadania.