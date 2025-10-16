El Port de Tarragona, guardonat per la Cambra per la seva internacionalització

TARRAGONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha estat guardonat per la seva internacionalització en els premis anuals que lliura la Cambra de Tarragona, segons ha informat aquest dijous en un comunicat.
La institució ha subratllat el rol del port com a principal node logístic del sud de Catalunya, que connecta Tarragona amb més de seixanta països per via marítima, i ha posat en valor el seu paper com "una de les infraestructures estratègiques per a l'economia" de Catalunya.
El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha assegurat que els projectes estratègics que estan impulsant asseguren la internacionalització i la competitivitat de l'economia tarragonina.