El Port de Tarragona guanya el Premi a la Innovació i la Sostenibilitat que concedeix el Cetit

TARRAGONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha estat guardonat amb el Premi a la Innovació i la Sostenibilitat del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (Cetit), que ha valorat el compromís de l'entitat portuària per "incloure una visió sostenible en el desenvolupament de projectes d'infraestructures estratègiques".
El lliurament d'aquest premi s'ha dut a terme durant la Diada de l'Enginyer 2025, i també s'ha commemorat el centenari de l'ens col·legial amb un esdeveniment presidit pel ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, al Centre de Convencions de Port Aventura, informa el Port en un comunicat aquest dilluns.
El president de l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT), Santiago Castellà, ha subratllat l'aposta de l'entitat per les noves tecnologies i el seu compromís per "reduir l'impacte ambiental i la transició energètica".
"Més enllà de la nostra capacitat operativa, destaquem per la nostra aposta decidida per un desenvolupament sostenible i per la innovació", ha afegit.
En aquest sentit, ha destacat l'aposta per l'ús de noves tecnologies que permeten optimitzar la gestió logística, l'impuls d'iniciatives per reduir l'impacte ambiental, que passen des del foment del ferrocarril fins a projectes de renaturalització com els Prats d'Albinyana, entre altres aspectes.