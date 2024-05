El Port de Tarragona i el Govern impulsen controls de residus i pes en el transport de mercaderies

TARRAGONA, 3 maig (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona i la Generalitat han impulsat dos controls simultanis per detectar residus i per controlar el pes límit dels camions de transport de bestiar a la via A-27: concretament, a l'entrada i sortida de camions que operen a la infraestructura portuària a través de l'Eix Transversal.

En tots dos dispositius, han identificat 70 vehicles pesants i no han detectat "incidències destacables", informa el Port de Tarragona en un comunicat d'aquest divendres.

Hi han participat dues dotacions de la policia portuària i un inspector, quatre de la policia catalana --tant de la URMA com de tràfic-- i dos inspectors de l'Agència de Residus de Catalunya.

D'una banda, juntament amb l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha desplegat un dispositiu per detectar residus de mercaderies, d'animals, MARPOL o líquids sobrants de carburants.

D'altra banda, juntament amb els Mossos d'Esquadra han dut a terme un control del pes límit dels camions de transport de bestiar.