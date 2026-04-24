El Port de Tarragona explora sinergies i vies de col·laboració amb el port de Guangzhou

TARRAGONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
Una delegació del Port de Guangzhou (Xina) ha visitat el Port de Tarragona en una trobada que ha servit per explorar sinergies i vies de col·laboració, informa l'enclavament tarragoní en un comunicat aquest divendres.
La delegació xinesa ha fet una visita a les instal·lacions del Port abord del vaixell Tarragona Blau i ha estat rebuda per l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i el president de la infraestructura, Santiago Castellà.
L'objectiu de la missió xinesa és "enfortir la cooperació empresarial, econòmica, comercial i portuària" entre Guangzhou i els països europeus.
La voluntat és conèixer les pràctiques de gestió de la planificació de terminals portuàries europees, millorar la capacitat de transport marítim internacional i avançar en la cooperació logística.
El Port de Tarragona ha explicat el seu funcionament, els plans d'expansió de futur i les possibles iniciatives de cooperació amb el país asiàtic.