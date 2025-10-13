El Port de Tarragona explica la seva transformació cap a "un hub logístic de referència"

TARRAGONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El Port Tarragona ha explicat la seva transformació cap a "un hub logístic de referència a tot el nord-est peninsular i un enclavament intermodal de primer nivell a Europa" durant la trobada 'Executive Forum', celebrada en col·laboració amb Comsa i FCC, informa en un comunicat aquest dilluns.
El president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago Castellà, ha posat d'exemple infraestructures com la zona d'activitats logístiques, les terminals intermodals de la Boella i Guadalajara-Marchamalo o el futur contradic de Ponent i l'ampliació del Moll de Balears.
"Fins ara, els ports ens centràvem a guanyar terreny al mar per crear espais per operar l'entrada i sortida de mercaderies, i ara són nodes d'impuls econòmic territorial", ha destacat.
L'esdeveniment ha comptat amb la participació d'una trentena d'empresaris de sectors com el logístic, el transport, les obres públiques i infraestructures, les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i el comunicatiu.
La jornada també ha servit per reivindicar més aliances públic-privades, a més de la necessitat d'avançar en la creació de l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona per "guanyar fortalesa de país i promoure la generació de noves cadenes de valor".