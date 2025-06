Port Tarragona explica la seva estratègia de càrrega general i intermodalitat a la Transport Logistic

TARRAGONA 9 juny (EUROPA PRESS) -

Port Tarragona ha presentat la seva estratègia per créixer en càrrega general i intermodalitat ferroportuària durant la fira biennal europea Transport Logistic celebrada a Múnic (Alemanya) del 2 al 5 de juny, informa aquest dilluns en un comunicat.

El port ha destacat "l'interès d'empreses i operadors" per les terminals intermodals de la Boella i de Guadalajara - Marchamalo, així com per la ZAL i el rellançament de la terminal multipropòsit del moll d'Andalusia.

Ha fet unes 30 reunions i contactes amb operadors i empreses, i ha impartit dues conferències per explicar la seva estratègia ferroviària i la seva aposta per la intermodalitat.

En aquestes reunions ha constatat un "interès creixent" pels projectes vinculats amb la càrrega general i amb la intermodalitat ferroportuària que impulsen l'Autoritat Portuària de Tarragona.

ZAL

La delegació ha destacat la ZAL com a espai clau per a l'atracció de nous trànsits i el rellançament de la terminal multipropòsit del moll d'Andalusia, com un dels espais principals per atreure noves operatives vinculades a la càrrega general.

Vinculada a aquesta terminal, han presentat les opcions que ofereix la Terminal Intermodal de la Boella, "clau" per impulsar la intermodalitat ferroportuària i donar solucions logístiques sostenibles i d'acord amb els objectius europeus de transport de mercaderia per ferrocarril.

GUADALAJARA - MARCHAMALO

Com a projecte estratègic, també han explicat la terminal intermodal de Guadalajara - Marchamalo (la construcció de la qual acabarà al setembre, per operar des del 2026) i les seves oportunitats de posicionament al centre peninsular.

En una altra presentació, Port Tarragona ha explicat l'impacte que tindrà l'arribada el 2026 de l'ample europeu al port: quan quedi connectat amb l'ample UIC, serà el segon port de la península enllaçat al corredor mediterrani.