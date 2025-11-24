El Port de Tarragona explica a Nova York la seva estratègia de port-ciutat i la relació amb l'entorn

TARRAGONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
Port Tarragona ha donat a conèixer la seva estratègia de port-ciutat i la relació amb el territori en la 20a edició de la World Conference Cities and Ports, celebrada del 18 al 21 de novembre a Nova York i organitzada per l'AIVP, informa aquest dilluns en un comunicat.
Aquest any, la conferència ha abordat la resposta que donen les ciutats portuàries del món als reptes de futur "marcats per la innovació, la governança inclusiva i la gestió ambiental".
El president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago J. Castellà, ha participat en una taula rodona sobre integració social i territorial, en la qual ha abordat "les principals fites" assolides en les tres últimes dècades en el procés d'obertura del Port.
Així mateix, ha explicat les actuacions que es es duen a terme actualment, centrades en la protecció de la biodiversitat i la col·laboració amb el territori "per trobar consensos que permetin donar respostes als reptes de present i futur als quals s'enfronta el Camp de Tarragona com a segona àrea metropolitana de Catalunya".
Castellà ha posat l'accent en la creació d'entorns urbans portuaris destinats a la cultura i el lleure i ha afegit que s'està treballant en una transformació del Moll de Costa per atreure encara més públic.