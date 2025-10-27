El Port de Tarragona estrena una col·lecció amb un volum que analitza "la cultura de l'aigua"

TARRAGONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El Servei de Publicacions del Port de Tarragona ha estrenat una nova col·lecció anomenada 'Quaderns de Sostenibilitat', el primer volum de la qual analitza "la nova cultura de l'aigua", informa en un comunicat aquest dilluns.
'Ebre, Siurana, Francolí i Gaià. Rius i diàlegs per una nova cultura de l'aigua' recull les conclusions de les I Setmanes de l'Aigua que l'entitat va organitzar el 2024, sobre la gestió dels quatre rius que recorren el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
El volum es presentarà aquest dimecres al Teatret del Serrallo amb la participació del president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago Castellà, i l'ambientòleg i Premi Sant Jordi 2025, Ramon Folch.
L'objectiu és promoure el debat al voltant de la gestió de l'aigua i els rius en un context d'emergència climàtica i fomentar la reflexió i la interpretació.
"Esperem que contribueixi als objectius amb els quals van néixer les I Setmanes de l'Aigua: una reflexió des de la ciència i la cultura i el diàleg entre les persones", ha destacat el responsable del departament de l'Autoritat Portuària de Tarragona i coordinador del volum, Rafael López.