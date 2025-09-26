El Port de Tarragona enllesteix la segona fase de les obres del parc del Port

TARRAGONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
L'Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha finalitzat la segona fase dels treballs de construcció del parc del Port, el projecte de reordenació de la mobilitat rodada al voltant de les seves seus, informa en un comunicat aquest divendres.
A partir de dilluns vinent, es farà efectiva la nova ordenació, amb la circulació de vehicles centralitzada en el vial del costat del Mar.
La fi d'aquesta fase s'enllaça amb l'inici de la tercera, que suposa la creació del mateix parc i el tancament definitiu del vial del Rellotge als vehicles.
El projecte contempla que l'espai al voltant dels dos edificis de l'ATP sigui una zona verda amb vegetació mediterrània.
En concret, es plantaran més de 200 arbres i 14.500 plantes herbàcies i arbustives, i es crearan sistemes de drenatge sostenible per gestionar l'aigua de la pluja.