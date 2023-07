El Port de Tarragona enllesteix les obres de desviament del canal de drenatge de la ZAL

TARRAGONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha enllestit les obres de desviament del canal de drenatge de les aigües pluvials --de les carreteres A-7, C-21b i TV-3146-- situat a la zona d'activitats logístiques (ZAL), ha informat aquest dimarts en un comunicat.

El projecte s'ha executat en un termini de 8 mesos "tal com estava previst", amb un cost de 937.830 euros --IVA exclòs-- per la UTE Romà-J Morell, una actuació necessària per evitar que passi per la zona protegida del Prat d'Albinyana (Tarragona) inclosa la Xarxa Natura 2000.

Les primeres tasques van començar a l'octubre i van consistir "principalment en el desbrossament de la zona", i els mesos següents es van dur a terme les actuacions referents al moviment de terres per construir el canal --de longitud aproximada de 1.750 metres-- amb una secció de 6 metres d'ample i 2 d'alçada, per un nou traçat que envolta la futura zona natural.

El pla de restauració i ordenació de les 37 hectàrees d'espai natural protegit preveu crear una llacuna de "grans dimensions" amb una illa central, ha explicat, un fet que permetrà reintroduir espècies com la tortuga de rierol, de llac o el peix fartet.

L'illa central, "d'uns 27.000 metres quadrats", permetrà la nidificació d'aus com la gavina corsa i, al seu voltant, es crearà un bosc amb la plantació de més de 13.000 arbres i 45.000 plantes d'espècies diverses, que afavoriran la presència d'altres ocells i mamífers.