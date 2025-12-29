Port de Tarragona enfila la recta final de Nadal amb música, titelles i la Cursa de Sant Silvestre

TARRAGONA 29 des. (EUROPA PRESS) -
El 'Nadal de Somni' del Port Tarragona enfila la recta final de la seva programació nadalenca amb música, titelles i la Cursa de Sant Silvestre, entre altres activitats, informa l'entitat portuària en un comunicat aquest dilluns.
Aquest dilluns, encara es podrà gaudir dels tallers i activitats infantils al Tinglado 1, així com del videomapatge 'La màgia de la llum' i de les furgoteques a l'exterior del mateix equipament.
Dimarts, a les 17 hores, es durà a terme l'escape room 'L'enigma de la Puça', una activitat per a majors de 16 anys, i el diumenge, 4 de gener, a les 12 hores, el Museu acollirà l'espectacle de titelles 'Souvenir', l'última creació de la companyia Matito, dirigit a famílies amb nens a partir dels 4 anys.
La música és una de les protagonistes de la programació, que inclou el Concert de Nadal de la Jove Orquestra InterComarcal, que se celebrarà aquest dimarts a les 19 hores en l'Embull, i l'espectacle 'Moments de Nadal', amb la veu lírica de Núria Esquius i el jazz al piano de Jorge Varela en el Teatret del Serrallo, el dissabte, 3 de gener, a les 19 hores.
L'ÚLTIM BANY DE L'ANY
Com és tradicional, l'entorn del port acollirà les activitats esportives de Sant Silvestre aquest dimecres 31 de desembre: a les 13 hores, a la platja de la Comandància es durà a terme l'últim bany de l'any i, a partir de les 17.30 hores, començarà la Cursa de Sant Silvestre, que aquest any arriba a la 21 edició.
El punt final tindrà lloc el dilluns, 5 de gener, amb l'arribada amb barca de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient a les 18 hores; posteriorment es dirigiran al Teatret del Serrallo i saludaran als tarragonins, amb un castell de focs artificials previs a la Cavalcada per tota la ciutat.