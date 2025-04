El Port de Tarragona emmarca l'homologació del PAU amb el seu compromís amb la seguretat integral

TARRAGONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha emmarcat l'homologació de l'última revisió del seu pla d'autoprotecció (PAU) per part de la Comissió de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, amb el seu compromís amb la seguretat integral, ha informat en un comunicat aquest dilluns.

Protecció Civil ha homologat un total de 48 plans d'autoprotecció (PAU) aquest divendres, la majoria per activitats no temporals i a la vegueria de Barcelona, a més del pla del Port de Tarragona, que és l'únic port d'interès general que disposa de l'ISO 22320 en gestió d'emergències, una certificació que ha estat renovada el gener d'aquest any.

L'última revisió del PAU, feta el novembre passat, recull l'actualització dels riscos derivats de l'activitat portuària a més dels mitjans tècnics i humans i la coordinació entre els diferents actors que intervenen en la gestió d'emergències.