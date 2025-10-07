El Port de Tarragona, distingit per la seva trajectòria "exemplar" en mesures penals alternatives

TARRAGONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
La Secretària de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat ha distingit el Port de Tarragona per la seva trajectòria "exemplar" en mesures penals alternatives, informa la infraestructura en un comunicat aquest dimarts.
El reconeixement destaca la "valuosa i compromesa" feina que el Port de Tarragona duu a terme amb els treballadors en benefici de la comunitat (TBC).
El guardó va ser lliurat dilluns pel conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, i recollit pel responsable d'Infraestructures i dels TBC del Port de Tarragona, Pablo Pedro González, acompanyat pel president, Santiago Castellà.
El projecte de TBC va arrencar el 2006, amb l'acollida de 23 persones en benefici de la comunitat i el 2024 es van beneficiar del projecte gairebé 130 persones.
Des de l'inici, hi han participat 2.109 persones, xifra que converteix el Port de Tarragona en la institució que acull més TBC de Catalunya.