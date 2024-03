El Port de Tarragona i la Diputació de Lleida volen desdoblar la via de mercaderies entre les dues urbs

LLEIDA, 27 març (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona i la Diputació de Lleida han apostat per desdoblar la via fèrria de mercaderies de la línia Saragossa-Tarragona, amb estació a Lleida, que forma part del corredor mediterrani.

Segons un comunicat de la infraestructura, així han coincidit el president del Port de Tarragona, Saül Garreta, i el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, en una reunió aquest dimarts.

Per Garreta, millorar l'exportació cap a Europa "passa per millorar la capacitat" de la línia de Tarragona fins a Saragossa, per poder assolir els objectius de la Unió Europea (UE) per al 2030 que marquen un 30% de mercaderies per ferrocarril.

Talarn ha explicat que Adif treballa en la creació d'una autopista fèrria per a mercaderies entre els dos municipis, "però que aquesta opció serà insuficient si no es desdobla totalment en un segon tram de vies fèrries".

La reunió també ha abordat el futur polígon logístic a Torreblanca (Lleida), i tots dos han considerat que la creació d'una estació intermodal al polígon és prioritària.