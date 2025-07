El Port de Tarragona dedica una plaça al seu expresident Antoni Pujol

TARRAGONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha decidit homenatjar un dels seus expresidents, Antoni Pujol, dedicant-li la plaça que hi ha a la rotonda d'accés al pont de la Petxina.

Segons ha informat aquest dimecres en un comunicat, Pujol va ser president de la infraestructura entre maig del 1987 i novembre del 1995 i a la plaça s'hi ha instal·lat una placa commemorativa.

La seva presidència va estar marcada per la modernització de les instal·lacions i la construcció dels molls d'Andalusia i Galícia, com també per l'adquisició dels terrenys de la ZAL.