El Port de Tarragona convoca noves places fixes de Policia Portuària

TARRAGONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Autoritat Portuària de Tarragona ha obert una nova convocatòria pública per cobrir nous llocs de feina de Policia Portuària mitjançant un procés selectiu de concurs d'oposició que estarà obert fins al 29 d'octubre, informa el Port de Tarragona en un comunicat aquest dimecres.
La convocatòria també preveu la constitució d'una borsa de treball amb una vigència de 24 mesos i permetrà disposar d'una reserva de persones candidates per a futures necessitats de personal.
Entre els requisits per poder-hi accedir hi ha tenir 18 anys i no haver assolit l'edat ordinària de jubilació, disposar de la titulació requerida, disposar del permís de conduir B i acreditar el nivell B2 de català com a mínim, si bé el procés també contempla proves físiques de velocitat, resistència i natació.