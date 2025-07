El Port de Tarragona comença a instal·lar les noves defenses marítimes del Moll de Catalunya

TARRAGONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha començat a instal·lar les noves defenses marítimes del Moll de Catalunya per un valor d'1.802.409 euros, unes obres que duraran fins al setembre i serviran per adaptar la infraestructura als vaixells de grans dimensions.

La instal·lació, a càrrec de Prosertek, substituirà les defenses del 2015 que no tenen prou capacitat per suportar vaixells de grans dimensions i càrrega actuals, segons ha informat el Port de Tarragona aquest dijous en un comunicat.

Aquests equipaments tenen una capacitat d'absorció d'energia de fins a 2.671 kNm, gairebé el doble que els anteriors, i permetrà al port rebre vaixells de fins a 260.000 tones de pes amb seguretat, com per exemple els destinats al tràfic de mineral de ferro.

El projecte d'instal·lació dels 28 sistemes de defensa s'està duent a terme en dues fases per minimitzar l'impacte en l'activitat del Port: la fase 1 contempla la col·locació de les primeres 15 defenses en un tram continu del moll, mentre que la fase 2 completarà les 13 restants.

El disseny, seguiment i supervisió dels treballs va a càrrec de la Direcció d'Obra de l'Autoritat Portuària de Tarragona, que s'encarrega de la correcta execució de tots els processos durant les 'finestres d'instal·lació' (quan no hi ha atracaments previstos) per no afectar l'activitat portuària.