El Port de Tarragona col·laborarà amb la propera edició de l'esdeveniment solidari Sosciathlon

TARRAGONA 22 ago. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona serà una de les institucions col·laboradores de la propera edició de l'esdeveniment solidari Sosciathlon, que se celebrarà el 5 d'octubre a Vila-seca (Tarragona).
L'esdeveniment inclourà proves no competitives per córrer o caminar, nedar, muntar amb bicicleta o ballar zumba, segons ha informat aquest divendres la infraestructura en un comunicat.
La recaptació íntegra de les inscripcions es destinarà a la lluita contra el sarcoma d'Ewing i la malaltia de Von Hippel-Lindau, dues patologies minoritàries i tumorals.