El Port de Tarragona col·labora amb dues propostes de logística portuària finançades per Ports 4.0

TARRAGONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona serà l'agent facilitador de dues idees seleccionades en la convocatòria d'ajuts del fons Ports 4.0, convocada per Ports de l'Estat per impulsar el "talent emprenedor en l'ecosistema logístic portuari", ha informat el port aquest dilluns en un comunicat.

Cadascuna de les propostes rebrà 15.000 euros per fer proves que permetin determinar si tenen recorregut i es poden convertir en un projecte, negoci o solució innovadora amb recorregut empresarial i, com a agent facilitador, l'Autoritat Portuària de Tarragona oferirà els seus espais per a aquests estudis.

Microworld_Ports, presentada per Eurecat, estudiarà l'eliminació de plàstics a l'aigua mitjançant bactèries i Plataforma Bessó Digital per a Operacions Marítimes i Serveis Portuaris, presentada per Mc Valnera i Kaizten Analytics, crearà una plataforma de 'digital twin' que permeti millorar l'eficiència de les operacions marítimes i dels serveis portuaris.