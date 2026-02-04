El Port de Tarragona clausura 'Allognathus: El misteriós cargol de la muralla' amb una proposta familar

TARRAGONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
L'exposició fotogràfica 'Allognathus: El misteriós cargol de la muralla', que acull el Museu del Port de Tarragona des del novembre, encara els últims dies amb dues propostes adreçades al públic familiar, informa la infraestructura en un comunicat aquest dimecres.
Aquest dissabte, el seu autor, el fotògraf i ambientalista Ferran Aguilar Anton, oferirà una visita comentada per a totes les edats i, l'endemà, oferirà un taller de ciència ciutadana a la muralla perquè els participants puguin descobrir aquesta espècie al seu hàbitat.
L'exposició, que es pot visitar fins al 8 de febrer a l'Aula d'Activitats del Museu, relata el descobriment de l''Allognathus', un petit caragol endèmic de les illes Balears que també es troba a la muralla de Tarragona des de l'època romana, després d'haver arribat a la ciutat amb els vaixells que atracaven al port.