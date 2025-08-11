El Port de Tarragona i Ceva Logistics reafirmen la seva aliança estratègica

TARRAGONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona i Ceva Logistics han reafirmat la seva aliança estratègica per reforçar el "lideratge" de l'enclavament en la logística de vehicles acabats, informa la infraestructura en un comunicat aquest dilluns.
El president del Port, Santiago Castellà, ha realitzat una visita institucional a les instal·lacions de l'empresa per conèixer "les infraestructures, els processos i, sobretot, els plans de futur que tenen entre mans".
Castellà ha recorregut les instal·lacions de la companyia en el Port amb el ceo d'Iberia de Ceva a Espanya, Denis Renard, i el director de centres logístics, Rafael Mora.
Durant la visita ha pogut conèixer el dia a dia de l'empresa i com s'articula "una de les peces clau de la cadena logística automobilística del territori".
El Port ha destacat que "aquestes terminals no són només punts de pas, sinó nodes essencials per al dinamisme econòmic i la competitivitat del sector".