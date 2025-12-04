El Port de Tarragona celebra Nadal amb un espectacle de llum i més de 60 propostes culturals

TARRAGONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona celebrarà Nadal al Moll de Costa amb una espectacle de llum i més de 60 propostes culturals, informa aquest dijous en un comunicat.
Amb el títol 'Nadal de Somni - La màgia de la llum', la programació de Nadal ofereix més de 60 activitats i espectacles de franc que ompliran el Moll de Costa, també conegut com la 'Rambla de la Cultura', fins al 6 de gener del 2026.
"Des d'aquí vull convidar tota la ciutadania a descobrir el nostre programa d'activitats nadalenques i viure de prop els actes culturals, artístics i esportius que ompliran el Moll de Costa", ha manifestat el president del Port, Santiago Castellà.