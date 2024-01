El Port de Tarragona i la Cambra de Tarragona organitzen tallers de logística internacional

TARRAGONA, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Comerç de Tarragona i el Port de Tarragona han organitzat una jornada de tallers de logística internacional per a aquest dijous.

La iniciativa és oberta i de franc i se celebrarà entre les 9 i les 12 a l'ens cameral, tot i que també es podrà seguir en format híbrid, informen en un comunicat conjunt d'aquest dimecres.

Seran tres tallers específics, sobre eficiència, resiliència empresarial i anàlisi de la situació geopolítica al mar Roig.

Inauguraran la jornada la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roigé, i el cap de desenvolupament corporatiu, Joan Basora.

Hi participaran el 'supply chain talent recruiter' de CSCMP Board of Directors, Miquel Serracanta; l''operations and supply chain director' d'Eli Polymers, Narcís Vidal, i el 'corporate manager' del Grup Arola, Ramon Aparicio.