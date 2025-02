El Port de Tarragona i Barcelona-Catalunya Centre Logístic acorden promoure la competitivitat del sector

TARRAGONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà; el director general de Barcelona-Catalunya Centre Logístic, Santiago Bassols, i la responsable d'estudis, Alícia Casart, han acordat reforçar els seus vincles per promoure la competitivitat del sector, informa el Port en un comunicat aquest dimecres.

La trobada ha servit per explorar vies de treball conjuntes "que ajudin a impulsar el desenvolupament i la competitivitat del sector logístic a Catalunya".

Les dues organitzacions han acordat establir un diàleg per avançar cap a la consecució de fites compartides per promoure la logística com a "motor econòmic" de Catalunya.