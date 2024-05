El Port de Tarragona assisteix a Rotterdam (Països Baixos) "un dels esdeveniments clau" de l'hidrogen

TARRAGONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

Una delegació del Port de Tarragona ha assistit al World Hydrogen 2024 Summit & Exhibition, "un dels esdeveniments clau del sector de l'hidrogen", celebrat a Rotterdam (Països Baixos), informa la infraestructura en un comunicat d'aquest dimecres.

Els representants tarragonins van mantenir unes 20 reunions, en les quals van constatar "el gran interès" que va despertar el Port de Tarragona per la seva capacitat de gestionar els tràfics d'hidrogen.

El port ha expressat la voluntat de posicionar-se com un port clau en el conjunt d'Europa i ha defensat que està "en una posició privilegiada per esdevenir un hub de distribució d'hidrogen" per les seves infraestructures, la seva experiència i el seu compromís per la sostenibilitat, ha enumerat.