El Port de Tarragona assisteix a cinc fires d'ocupació fins a l'abril per atreure talent jove

TARRAGONA 10 març (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona assistirà a cinc fires d'ocupació durant els mesos de març i abril amb l'objectiu de presentar les seves ofertes de treball i atreure talent jove, informa un comunicat de l'organització aquest dimarts.
L'entitat disposarà d'un estand propi en aquests cinc esdeveniments, i oferirà presentacions per explicar les sortides laborals vinculades amb l'entorn portuari, a més d'informar sobre les pràctiques i estades formatives al mateix Port de Tarragona.
La campanya començarà a la ciutat de Tarragona el pròxim dimecres amb la sessió Speed Networking ETSE/ETSEQ al campus de la Universitat Rovira i Virgili, i continuarà dijous a la fira d'ocupació de la Cambra de Tarragona.
Durant la setmana vinent, la campanya es traslladarà a Barcelona amb l'assistència a la fira Mota i Fusta promoguda per la Universitat Politècnica de Catalunya el dia 18 de març i la presència a l'esdeveniment Blue Career Day impulsat per la Universitat de Barcelona programada per al dia 20.
La ruta finalitzarà el 29 d'abril amb la participació a la fira d'empreses Futur Civil, organitzada per l'Escola d'Enginyers de Camins de la mateixa universitat politècnica.