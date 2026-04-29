El Port de Tarragona analitza els reptes de les assegurances en el sector marítim-portuari

TARRAGONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha obert aquest dimecres una jornada dedicada a analitzar els reptes de les assegurances en el sector marítim-portuari, informa en un comunicat aquest dimecres l'enclavament.
La jornada 'Actualitat asseguradora marítim-portuària: reptes i oportunitats' ha estat organitzada pel Port de Tarragona, l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona (ICAT), la Universitat Rovira i Virgili i el 'broker' Marsh.
Durant la trobada s'ha subratllat la complexitat de la realitat asseguradora als ports pel desenvolupament d'activitats diverses i els riscos associats.
A més a més, ha permès constatar la importància de les assegurances en el sector marítim-portuari en l'actual context internacional, marcat per la inestabilitat a causa dels conflictes bèl·lics, i les conseqüències del canvi climàtic.
La jornada ha analitzat quatre blocs temàtics: la realitat dels ports i com impacta en el mercat assegurador; les solucions existents en el mercat assegurador per a exportadors i operadors portuaris; els riscos associats al canvi climàtic, i les solucions d'assegurances per a ports i terminals.