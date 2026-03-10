Publicat 10/03/2026 12:07

El Port de Tarragona ampliarà el calat del moll de Castella per als vaixells de gran capacitat

TARRAGONA 10 març (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha iniciat una intervenció "estratègica" al moll de Castella per augmentar-ne el calat i permetre-hi l'entrada de vaixells de gran capacitat, informa en un comunicat aquest dimarts.

En concret, el calat s'augmentarà a més de 15 metres, i es durà a terme un banc de proves de tres mesos --amb un pressupost de 660.000 euros-- per confirmar la màxima seguretat del banc i poder replicar la solució a tot el moll.

El Port ha explicat que la millora és "vital" per a una infraestructura que té 700 metres de longitud, i que l'objectiu és adaptar el moll a les necessitats de la logística marítima moderna.

El principal repte és excavar el fons marí sense desestabilitzar el moll existent, per la qual cosa es farà servir la tècnica 'jet-grouting', que injecta ciment a alta pressió al subsol per fixar-hi la infraestructura abans de dragar.

L'actuació es divideix en dues àrees: el tram oest (240 metres) que es passarà d'un calat de 14,4 metres a uns de 15,9 metres, i el tram central (450 metres), que passarà de 12,4 metres de calat a 15,9 metres.

