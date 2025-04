El Port de Tarragona amplia la seva unitat de drons amb un equip per a usos topogràfics

TARRAGONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha ampliat la seva unitat de drons amb un nou equip destinat principalment per a usos topogràfics i cartografia de precisió que permetrà millorar l'eficiència en les tasques d'aquest àmbit, informa l'entitat en un comunicat aquest dimarts.

L'adquisició d'aquest equip s'emmarca en l'aposta de l'Autoritat Portuària de Tarragona per aprofitar les possibilitats que ofereixen els drons per avançar en l'àmbit de la digitalització i la innovació, en les seves paraules, i es tracta del "primer port d'Espanya habilitat amb una unitat de drons".

El nou dispositiu UAS (unmanned aerial system) és el DJI Matrice 4E, que permet la detecció intel·ligent, disposa de telèmetre làser i incorpora millores en els sistemes de seguretat operacional; també s'ha adquirit una estació multifunció D- RTK 3 d'alta precisió per a la millora de les actuacions relacionades amb els usos topogràfics i cartogràfics.

L'APT va iniciar el projecte el 2021, i després d'una fase de preparació i formació, el va posar en marxa el 2023, "sent el primer port de l'Estat a comptar amb una unitat d'aquest tipus".

En un primer moment, la unitat tenia una funció de suport a les tasques de vigilància i seguretat, raó per la qual estava adscrita a la Policia Portuària, però l'any passat es va dur a terme una formació per capacitar com a pilots de drons personal d'altres departaments per fer servir aquests dispositius a les àrees d'Operacions Portuàries, Projectes, Obres i Manteniment i Comunicació i Imatge.