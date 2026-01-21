El Port de Tarragona adjudica la millora de les cobertes de les naus del moll de Castella

TARRAGONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha adjudicat el contracte per a la millora de les cobertes de les naus on s'instal·larà la nova planta fotovoltaica del moll de Castella, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'adjudicatària és l'empresa Cruceni, que durà a terme els treballs previs a la instal·lació de la planta, que tindran un cost de 308.000 euros, cofinançats pels fons europeus Feder.
La planta ocuparà una superfície total de 4.500 metres quadrats i aportarà 600 kW de potència nominal, 200 kW per cada nau.
Funcionarà en règim d'autoconsum amb excedents, i l'energia generada cobrirà part de la demanda elèctrica de l'activitat diària del Port.
Les naus on s'instal·larà estan situades entre el vial nord del moll i el Centre d'Acreditacions, i acullen tallers i magatzems.