El Port de Tarragona adjudica la millora de les cobertes de les naus del moll de Castella

Vista del moll de Castella del Port de Tarragona
TARRAGONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha adjudicat el contracte per a la millora de les cobertes de les naus on s'instal·larà la nova planta fotovoltaica del moll de Castella, informa en un comunicat aquest dimecres.

L'adjudicatària és l'empresa Cruceni, que durà a terme els treballs previs a la instal·lació de la planta, que tindran un cost de 308.000 euros, cofinançats pels fons europeus Feder.

La planta ocuparà una superfície total de 4.500 metres quadrats i aportarà 600 kW de potència nominal, 200 kW per cada nau.

Funcionarà en règim d'autoconsum amb excedents, i l'energia generada cobrirà part de la demanda elèctrica de l'activitat diària del Port.

Les naus on s'instal·larà estan situades entre el vial nord del moll i el Centre d'Acreditacions, i acullen tallers i magatzems.

