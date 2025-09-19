El Port de Tarragona adjudica a Ership i a Noatum la construcció de dues cintes transportadores

TARRAGONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha adjudicat a Ership i a Noatum les dues concessions destinades a la construcció i futura explotació d'un sistema de cintes transportadores de sòlids a granel, informa en un comunicat aquest divendres.
En concret, Ership invertirà 10 milions d'euros per construir aquest sistema de transport al Moll d'Aragó i Noatum 4 milions més al Moll de Castella-Sud.
La instal·lació d'aquesta mena de transport horitzontal de sòlids a granel optimitzarà les operatives de descàrrega i emmagatzematge d'agroalimentaris des dels vaixells fins als magatzems, a més de reduir la presència de camions, "la qual cosa es traduirà en una reducció d'emissions de CO2 i de partícules en l'ambient".