El Port de Tarragona acull la primera escala d'un vaixell frigorífic de Nova Zelanda

TARRAGONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona va rebre dissabte passat 25 d'abril la primera escala del vaixell Snow Flower des de Nova Zelanda, un vaixell "referent" en el comerç de fruita fresca i el primer d'una sèrie de 7 embarcacions frigorífiques de la companyia Cool Carriers dissenyades per optimitzar el transport de productes peribles.
L'escala és "especialment significativa" en tractar-se també del primer viatge del vaixell, i marca a més l'inici de la temporada de la importació de kiwi al port, que el 2025 va arribar a les 60.000 tones d'aquesta fruita provinents de Nova Zelanda.
En total, l'Snow Flower, operat per l'empresa Fruport, ha descarregat al Port de Tarragona 6.085.269 quilograms de kiwis importats per la companyia Zespri, dels quals 3.161.480 quilograms viatjaven a les bodegues de l'embarcació i els 2.923.789 quilograms restants en contenidors refrigerats a la coberta.
El trajecte té una durada de 30 dies des de Tauranga (Nova Zelanda) fins a Tarragona, un viatge que l'Snow Flower va iniciar el 27 de març per arribar a la infraestructura el passat 25 d'abril, on s'ha quedat durant tres dies.
El conjunt del tràfic hortofructícola al Port de Tarragona, que opera principalment a través de la terminal Fruport, va superar les 187.000 tones de fruita fresca el 2025, amb un pes especialment elevat de plàtans, a més de kiwis i altres fruites tropicals.