El Port de Tarragona acull el Campionat d'Imatge Submarina 2026 al Parc Subaquàtic

TARRAGONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona acollirà entre el 6 i 7 de juny el Campionat d'Imatge Submarina 2026, que se celebrarà al Parc Subaquàtic, situat a la zona del Km0 i l'espai de lleure de la infraestructura, i comptarà amb 31 participants de 17 equips de fotografia i vídeo, explica aquest dimecres el port en un comunicat.
Les sessions de competició es duran a terme durant els matins de tots dos dies, sempre a la zona delimitada del Parc Subaquàtic --gestionat per la Societat d'Exploracions Submarines (SES) Tarragona--, mentre que a la tarda els participants podran revisar el material i seleccionar les imatges i vídeos per a la presentació final.
L'enclavament ha considerat que la competició valora la biodiversitat marina, a més de reforçar el vincle de la ciutat amb el mar i promoure les activitats esportives al medi marí.