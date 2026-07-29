El Port de Tarragona acull el 5è Agrifood International Congress sobre el mercat agroalimentari

TARRAGONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona acollirà els dies 15 i 16 d'octubre al Tinglado 1 del Moll de Costa la cinquena edició de l'Agrifood International Congress per debatre sobre el mercat agroalimentari, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'esdeveniment, organitzat pel Port, posarà èmfasi en l'anàlisi de la resiliència del sistema agroalimentari en contextos complexos i volàtils i la resposta que ofereix la cadena logística a escenaris incerts.
Amb diferents ponències i taules rodones, l'Agrifood analitzarà els "canvis estructurals que estan redefinint el comerç internacional de les matèries primeres agroalimentàries" i reflexionarà sobre la capacitat de resiliència i adaptabilitat del sector i els elements que en condicionen l'evolució.
L'esdeveniment compta amb Noatum Ports, Bunge, Euroports, Ership i Bergé com a patrocinadors i amb Arola, Alfaship, Riera Roura, BonÀrea, ASFAC, Qualimac, España Feed Factory i Grupo AN com a col·laboradors.
Les inscripcions per a la cinquena edició del congrés ja estan obertes.