El Port de Tarragona acollirà tres esdeveniments sobre el sector logístic al setembre

TARRAGONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona acollirà tres esdeveniments durant el mes de setembre que analitzaran l'estat actual i les tendències de futur del sector logístic.
Una de les cites serà la sisena edició del Rail Day, que aquest any posa el focus en l'arribada de l'ample europeu a Tarragona, informa aquest dimarts la infraestructura en un comunicat.
Així mateix, la Federació d'Empreses d'Autotransport de Tarragona (Feat) i Canal Reus TV organitzaran actes que posaran el focus en "el potencial de Tarragona com a hub logístic" i els reptes del territori.