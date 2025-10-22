El Port de Tarragona abordarà en una jornada el present i el futur de la logística química

TARRAGONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona abordarà el present i el futur de la logística química en l'era de la transició energètica durant la 9a edició de la jornada Med Hub Day, que tindrà lloc els dies 13 i 14 de novembre, informa en un comunicat aquest dimecres.
Amb el lema 'A new hub concept', la cita posarà el focus en el potencial del Mediterrani com a hub logístic, i mantindrà el seu format habitual amb conferències i taules rodones durant la tarda del primer dia i el matí del segon.
Amb les inscripcions ja obertes, l'organització de l'esdeveniment espera la presència de més d'un centenar d'assistents, en la línia amb les xifres dels últims anys, entre ells operadors de terminals d'emmagatzematge, ports, analistes del mercat i les principals companyies del sector petroquímic d'Espanya.
Durant la jornada, l'Autoritat Portuària de Tarragona explicarà quins són els reptes i oportunitats que sorgeixen en esdevenir un hub de nous productes energètics, una presentació que s'enllaçarà amb el procés de descarbonització del port tarragoní.
Així mateix, el secretari de l'Associació Espanyola de l'Hidrogen, Miguel Antonio Peña, i el director de Desenvolupament de Negoci d'Air Products, Daniel Lorenzetto, intervindran en el debat 'Ports del futur: reptes dels fluxos de les noves energies'.